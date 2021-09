Het laatste nieuws over The Riftbreaker was dat de game ergens in de herfst van dit jaar zou uitkomen voor de PlayStation 5 en later op de PlayStation 4. Nu heeft EXOR Studios laten weten wanneer de hack ’n slash/survival/base building-game in de winkels ligt, namelijk vanaf 14 oktober.

De ontwikkelaar heeft goed gebruikgemaakt van de mogelijkheden van de PlayStation 5. De game heeft ‘ray traced shadows’ en de unieke features van de DualSense geven de gamer belangrijke feedback.

The Riftbreaker maakt ook gebruik van AMD FidelityFX Super Resolution. Dit maakt het mogelijk dat het spel in 4K wordt weergegeven zonder verlies van performance, ook met ray tracing aan.

Wanneer PlayStation 4-gebruikers aan de slag kunnen gaan met The Riftbreaker is nog niet bekend.