In mei konden we vertellen dat de PlayStation 5 op dat moment in Japan 689.000 keer verkocht was en de verkopen zijn in de tussentijd flink doorgegaan. Sony heeft namelijk in zijn thuisland een nieuwe mijlpaal bereikt, want de nieuwe console is inmiddels de 1 miljoen verkochte units voorbij.

Van deze 1 miljoen verkochte exemplaren betreft het 847.421 edities met disc drive en 165.235 digitale edities, waaruit ook wel blijkt dat de miljoen al redelijk gepasseerd is. Sony heeft dit ruim binnen een jaar weten te realiseren en dat is best indrukwekkend. Zeker als je bedenkt dat thuisconsoles in Japan al jaren op hun retour zijn.

Opvallend daarentegen is wel dat de best verkopende game op disc tot op heden Resident Evil 8: Village is, die slechts 67.000 keer verkocht werd. Dus hoewel Japanners voor de disc editie van de PlayStation 5 gaan, blijven de verkopen van games op disc best wel achter.