In 2019 werd de game Project Eve aangekondigd voor de PlayStation 4, maar we hebben er een lange tijd niets van vernomen. De game is echter nog steeds in ontwikkeling, want tijdens de PlayStation Showcase werd er een uitgebreide gameplaytrailer getoond.

Deze trailer kun je natuurlijk hieronder bekijken en laat veel van de game zien, waardoor je er een goede indruk van krijgt. Tevens laat de trailer zien dat de footage op de PlayStation 5 is gecaptured, waarmee een release op dat platform bevestigd is.

Of de game ook naar andere platformen komt is vooralsnog niet helemaal duidelijk.