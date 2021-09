Een van de blikvangers tijdens de PlayStation Showcase was natuurlijk God of War: Ragnarok, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Tijdens de showcase kregen we een vrij lange video te zien die een goed idee geeft wat we zoal van dit nieuwe avontuur mogen verwachten.

Nadat Sony Santa Monica deze beelden heeft getoond, zijn er nog wat screenshots online verschenen en die willen we je natuurlijk niet onthouden. Zie hieronder een reeks screenshots van de PlayStation 5 versie van de game. De bewegende footage die getoond werd kan je hier terug kijken.