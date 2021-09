De PlayStation 5 is nog geen jaar verkrijgbaar of er wordt al vooruit gekeken. Zo gaan er geruchten dat er over een paar jaar een geavanceerde variant van de PlayStation 5 uitkomt. Daarnaast werkt Sony aan een opvolger van PlayStation VR. Maar dat is misschien niet alles, want mogelijk wordt er zelfs nog verder gekeken.

Een nieuwe vacature bij de Research & Development afdeling van Sony is namelijk best interessant, waar ze nieuw bloed kunnen gebruiken voor onderzoek naar toekomstige PlayStation platformen. Dit kan op verschillende manieren opgevat worden. Zo kan het om een verbeterde PlayStation 5 gaan, maar ook PlayStation VR of misschien zelfs de PlayStation 6.

Vanzelfsprekend wordt daar geen uitsluitsel over gegeven, maar het valt in ieder geval wel mooi te linken aan geruchten over een nieuwer PlayStation 5 model. De PlayStation 6 lijkt nog wat aan de vroege kant te zijn, toch is het niet ongebruikelijk voor Sony om binnen twee jaar na de release van een nieuw platform al over de opvolger na te denken.

Zo begon de ontwikkeling van de PlayStation 4 in 2008, daar waar de PlayStation 3 in 2007 in Europa verscheen. In 2013 kwam de PlayStation 4 uit en Sony begon aan de PlayStation 5 te werken in 2015.