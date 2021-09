Rockstar Games heeft zoals elke andere week ook nu weer een nieuwe update voor GTA Online beschikbaar gesteld. Deze update komt weer met de nodige nieuwe bonussen, content en kortingen. Zo kun je nu dubbel zoveel RP en GTA$ verdienen in Vehicle Vendetta. Sowieso speelt snelheid met deze update een rol, want de voorraadproductie van je nachtclub magazijn is momenteel ook verdubbeld.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er nieuwe racemonsters aan de LS Car Meet testbaan toegevoegd, zo kun je nu aan de slag met de Karin Previon, Pfister Commit 52 en de Dinka RT3000. Alle andere punten die van toepassing zijn op de meest recente GTA Online update hieronder op een rijtje:

Pfister Growler is de LS Car Meet Prize Ride

Lucky Wheel Podiumprijs: Truffade Adder

Nieuw voertuig: Karin Previon nu verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos

2X LS Car Meet Rep op alle LS Car Meet-activiteiten

40% korting op nachtclubs en nachtclubaanpassingen en upgrades

Natuurlijk zijn er ook weer verschillende kortingen van toepassing op diverse voertuigen, zoals:

Declasse Hotring Sabre – 40% korting

Blimp – 40% korting

Lampadati Michelli GT – 40% korting

Överflöd Imorgon – 40% korting

Buckingham Alpha-Z1 – 40% korting

Progen PR4 – 30% korting

Annis ZR350 – 30% korting

Tot slot mogen we de Prime Gaming bonussen niet vergeten. Als je je account koppelt aan Social Club, dan krijg je een bonus van GTA$100.000 voor het spelen van de game. Daarnaast profiteer je van 80% korting op de Vapid Flash GT en 35% korting op de Obey Tailgater S.