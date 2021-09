Vorige week kondigden Sony en Insomniac Games een tweetal nieuwe games aan: Marvel’s Spider-Man 2 en Marvel’s Wolverine. Die laatste is ook voor Insomniac nieuw terrein, gezien we in deze titel met een andere superheld aan de slag kunnen. Na de korte teaser ontstonden er de nodige vragen en op sommige van deze vragen geeft de ontwikkelaar een antwoord.

Zo is een van de vragen of Marvel’s Wolverine een volwaardige game is, wat het blijkt te zijn. Het is geen spin-off of een kleinere titel zoals Miles Morales dat was, maar een game van forse omvang. Daarbij geeft de ontwikkelaar ook aan dat de toon meer duister is. Iets wat op zich wel bij Wolverine past.

Hieronder nogmaals de teaser trailer van de game die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5.