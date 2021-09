De onthullingstrailer van Marvel’s Spider-Man 2 was op z’n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. De trailer liet veel mooie animaties, gevechten en meer zien. Maar met trailers krijg je al snel de vraag of het niet gewoon pre-rendered is. In de trailer was de regel ‘footage captured on PS5’ te zien en Insomniac Games heeft nu alle twijfel weggenomen.

De lead VFX artiest Bryanna Lindsey heeft via Twitter aangegeven dat de gehele trailer in realtime op de PlayStation 5 gecaptured werd. Kortom, alle footage die je gezien hebt draaide op een PlayStation 5 wat erg indrukwekkend is. Het was moeilijk zegt Lindsey, maar het is gelukt en daarmee willen ze de lat nog hoger leggen.