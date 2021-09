Vorige week toonde Sony een nieuwe PlayStation promotievideo, die je afgelopen weekend hier op PlaySense nogmaals kon bekijken. Uit een analyse blijkt dat deze vol met verwijzingen zit naar games die op een PlayStation-console zijn uitgekomen. Een aantal van hen roepen echter wat vragen op.

De promotievideo is na verschijning door verschillende gamers helemaal ontleed. In de achtergrond zijn vaak dingen te zien die verwijzen naar bekende titels. Zo is onder andere een Wumpa Fruit sticker van Crash Bandicoot te zien en er komt een Sonic ring in beeld.

Er komen daarnaast ook een aantal franchises of games voorbij waar al geruime tijd niets meer van vernomen is, zoals inFAMOUS, Silent Hill en Resident Evil 4. Wil Sony hier iets mee zeggen of is dit puur toeval..? Er gaan al geruchten over een Resident Evil 4 remake, dus het is niet gek om te denken dat er wellicht ook iets gaande is met de andere genoemde franchises.

inFAMOUS karma symbool

Logo uit Resident Evil 4

Silent Hill radio