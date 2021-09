Er gaan al even geruchten over een PlayStation Experience evenement. Dit nadat Sony het handelsmerk eerder dit jaar opnieuw vastlegde dan wel verlengde. In de tussentijd hebben we natuurlijk een State of Play uitzending gehad én een PlayStation Showcase. Van PlayStation Experience ontbreekt elk spoor, maar het jaar is nog niet om.

Op Reddit claimt Air_Radiant dat er een PlayStation Experience gepland staat voor eind dit jaar. Nu kan iedereen dit natuurlijk roepen, maar deze persoon wist eerder dit jaar al voor de aankondiging te melden dat Housemarque overgenomen zou worden en dat Sony in Japan aan een nieuwe Triple-A studio bouwt. Tevens kon deze persoon melden dat de PlayStation Showcase op 9 of 16 september zou plaatsvinden en de naam was correct.

Dit heeft hij of zij weer van een persoon die dichtbij Sony staat en gezien de nodige details blijken te kloppen, valt dit nieuws enigszins serieus te nemen. Nu komt deze persoon met het nieuws dat er in december een PlayStation Experience zal plaatsvinden, die in het teken staat van first-party onthullingen. Tevens zou tijdens dit evenement PlayStation VR 2 formeel onthuld gaan worden. Het evenement zal qua omvang ook groter zijn dan de PlayStation Showcase.

Verder wordt er aangegeven dat Sony veel titels heeft achtergehouden van de PlayStation Showcase, speciaal voor dit evenement. Dit omdat PlayStation Showcase een mooi evenement zou zijn voor de third-party releases, zoals Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy, GTA V en meer. De focus van PlayStation Experience ligt meer op wat Sony zelf in ontwikkeling heeft. Nu mag deze persoon (nog) niet alles delen van zijn bron, maar de titels die dan getoond zullen worden zijn Astro Bot 2 en een reboot van WipEout.

Tevens zou Sony het moment aangrijpen om de Japanse studio officieel aan te kondigen en ook zal dan hun nieuwe game onthuld worden. Klinkt allemaal erg interessant en niet ondenkbaar, omdat PlayStation Experience in het verleden ook in december plaatsvond. Mocht het inderdaad in de pijplijn zitten, dan zal het in tegenstelling tot voorheen ongetwijfeld een digitaal evenement zijn. Neem het desalniettemin met een lading zout, want niets is bevestigd door Sony.