Als je de wekelijkse of maandelijkse verkooplijsten ziet, dan zit daar geregeld Grand Theft Auto V tussen. Ook al is de game inmiddels al meer dan 150 miljoen keer verscheept. Het spel komt ook naar de huidige generatie consoles, maar de ontvangst is nogal teleurstellend voor Rockstar Games.

Tijdens de laatste PlayStation Showcase van Sony werd de PlayStation 5-versie van GTA V getoond. Deze trailer werd daarna op het YouTube-kanaal van Sony gezet. De video heeft op het moment van schrijven 24.000 keer een duimpje omhoog gekregen en bijna 100.000 keer een duimpje omlaag.

De trailer is ook te zien op het kanaal van Rockstar zelf en ook daar is het niet anders. Daar worden vergelijkbare cijfers geproduceerd. Als je ons bericht over de desbetreffende trailer er op naslaat, dan zijn de comments ook niet bepaald positief gestemd. Waar men vooral over valt is dat het er niet echt next-gen uitziet plus het feit dat men het uitmelken zat lijkt te worden.