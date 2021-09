Vorige week werd tijdens de PlayStation showcase een trailer van Project Eve getoond. De CEO van Shift Up Cooperation was hier zo blij mee, dat hij al zijn medewerkers een cadeau gaf, zo meldt Daniel Ahmad via Twitter.

We zijn al meer dan twee jaar op de hoogte van Project Eve, maar er is geruime tijd niets van de game vernomen. Dat de actie-RPG weer te zien was in een nieuwe trailer, maakte Hyung-Tae Kim – de CEO van Shift Up Cooperation – zo trots dat hij al zijn medewerkers trakteerde op een PlayStation 5.

De ontwikkelaar bestaat uit 260 man personeel en deze hebben dus allemaal de nieuwe console van Sony gekregen. Door de schaarste van de PlayStation 5 heeft het wel wat voeten in de aarde gehad om aan dit aantal spelcomputers te komen.