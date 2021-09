Sony heeft altijd gezegd dat zij PlayStation Now in zoveel mogelijk landen beschikbaar willen maken, alleen wordt er al een tijd niet meer uitgebreid. Het ziet er nu echter naar uit dat dit gaat veranderen.

De service is nog niet beschikbaar in Nieuw Zeeland en Australië, maar op de website van PlayStation Nieuw-Zeeland is nu opeens een PlayStation Now-pagina opgedoken. Het heeft er dus alle schijn van dat deze landen zeer binnenkort ook van PlaySatation Now gebruik kunnen gaan maken.

Wellicht is dit ook de start om de stream/download service naar nog meer landen te brengen. De tijd zal het ons leren.