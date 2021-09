Alhoewel de motoren van de wagens in de Driver games meestal erg luid ronken, is het toch al een tijdje doodstil rond de franchise. De laatste consolegame in de franchise, Driver: San Francisco, dateert intussen al van 2011, wat toch al een tijdje geleden is. Ubisoft heeft echter nieuws over deze franchise, maar misschien niet het nieuws dat je verwachtte.

Driver komt namelijk terug… maar dan als live-action serie in plaats van een nieuwe game. Protagonist en undercoveragent John Tanner zal opnieuw van de partij zijn, maar meer details dan dit weten we momenteel nog niet. Deze nieuwe serie zal bovendien exclusief te streamen zijn op ‘Binge‘, een nieuwe streaming service die in 2022 van start zal gaan.

We houden jullie op de hoogte van meer nieuws.