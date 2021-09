Het komt geregeld voor dat retailers onaangekondigde games lekken, maar ditmaal is het Sony die in de fout is gegaan. Op Twitter hebben zij de remake van Destroy All Humans 2 namelijk onthuld.

Dat het om een fout gaat is duidelijk, want de desbetreffende Tweet is weer verwijderd. Vreemd genoeg is de trailer nog wel online te zien. Nu de game al is gelekt, zal de officiële aankondiging hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort volgen.

Mogelijk aanstaande vrijdag, wanneer THQ Nordic een showcase gepland heeft staan alwaar ze een aantal nieuwe games zullen aankondigen.