BPM: Bullets Per Minute draait volledig om het uitvoeren van jouw acties perfect synchroon met de beat van de muziek. Vele dungeons staan met smart op jouw virtuositeit te wachten en het duurt niet al te lang meer voordat deze titel beschikbaar is. BPM: Bullets Per Minute is namelijk van een releasedatum voorzien.

Via het PlayStation Blog werd onthuld dat deze game op 5 oktober uitkomt en wel voor de PS4. De game is natuurlijk ook op de PS5 te spelen en op dat platform kan je genieten van een 4K-resolutie en 60 frames per seconde. Je kunt kiezen uit verschillende Valkyries als personages, waarmee je het opneemt tegen eindeloze hordes beesten, monsters en demonen.

Benieuwd hoe dat eruitziet? Kijk dan zeker even de nieuwe trailer hieronder.