Recent werd duidelijk dat God of War: Ragnarök de Noorse saga zal afsluiten en dat betekent dat de franchise zich na twee delen weer naar een nieuwe mythologie zal verplaatsen. Met een subtitel als Ragnarök is dat ook wel logisch, maar er zit nog een andere reden achter. Dit is de tijd die het kost om een nieuw deel te maken.

Cory Barlog legt in een videogesprek op YouTube uit dat het maken van de eerste game (God of War 2018) vijf jaar heeft geduurd. De tweede verschijnt vier jaar later en als er dan nog een derde zou volgen in de Noorse mythologie, dan kost dat in totaal 15 jaar voor een trilogie en dat is simpelweg te lang.

“I think one of the most important reasons is the first game took five years, the second game, I don’t know how long it’s going to take but I’m just going to throw out that it’s going to take close to a similar time to do this, right, and then if you think, wow a third one in that same [amount of time], we’re talking like a span of close to 15 years of a single story and I feel like that’s just too stretched out.”