Menig gamer discussieert er al een tijdje over: is de nieuwe uitvoering van de PS5 nou beter of slechter dan het launch model? Gelukkig geeft Digital Foundry’s Richard Leadbetter eindelijk uitsluitsel – het nieuwe PlayStation 5 CFI-1100 model is niet slechter dan het release model.

De controversie over het nieuwe model begon toen YouTuber Austin Evans claimde dat het nieuwe PS5-model slechter zou zijn dan het eerste model. Dit zou namelijk komen doordat het nieuwe model van de PS5 slechter zou koelen. Leadbetter laat daarentegen weten dat de verschillen minimaal zijn in performance ook al zijn de interne componenten veranderd.

Gebaseerd op de temperatuur test van Austin Evans zou het nieuwe model 3 graden Celsius meer uitlaten dan het launch model. Let wel, dit is de externe temperatuur, niet de interne temperatuur van de console.

Richard Leadbetter laat weten dat het nieuwe PS5-model niet alleen een kleinere heatsink heeft, maar ook een aangepast moederbord en grondplaat. Hij meent dat de temperaturen van de spanningsregelaars en de RAM temperaturen beter zijn in bepaalde aspecten en slechter in andere, maar nog steeds is het verschil verwaarloosbaar. Zolang je jouw PS5 in een goed geventileerde omgeving plaatst, is er niks om je zorgen over te maken.

De conclusie over het nieuwe model is in ieder geval simpel: waar het nieuwe model in bepaalde situaties koeler en in andere situaties warmer kan zijn, lijkt het geen effect te hebben op de prestaties van de console. Het nieuwe model is dus zeker niet slechter, maar ook niet beter dan het launch model, aldus Richard Leadbetter van Digital Foundry.