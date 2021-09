Vorig weekend konden de eerste gamers aan de slag met de multiplayer beta van Call of Duty: Vanguard. De beta was toen enkel speelbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5, uitsluitend voor degenen die een code hadden door middel van een pre-order. Dit weekend is de beta opnieuw speelbaar en nu ook op alle platformen waarvoor Call of Duty: Vanguard verschijnt. Sinds gisteren is de beta geheel open voor iedereen, ongeacht welk platform je speelt en of je een pre-order hebt of niet.

De open beta zou oorspronkelijk tot en met morgenavond duren, maar Sledgehammer Games en Activision hebben goed nieuws voor iedereen die nog wat langer de kans wil hebben om de multiplayer te proberen. De open beta van Call of Duty: Vanguard wordt namelijk met twee dagen verlengd. De beta loopt daarom nu door tot woensdag 22 september en eindigt die dag om 19:00 uur.

🚨BREAKING🚨: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT. For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment 🎖 pic.twitter.com/dLShw7qUQb — Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2021

Call of Duty: Vanguard komt op 5 november uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.