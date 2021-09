Tijdens de laatste PlayStation showcase kregen we eindelijk meer te zien van Project EVE, een titel die jaren geleden voor de PlayStation 4 werd aangekondigd, maar inmiddels opgeschoven is naar de PS5. Dit keer ziet het ernaar uit dat we de game daadwerkelijk op ons bord gaan krijgen, al blijft een definitieve releasedatum vooralsnog uit.

De boven- en onderstaande screenshots – onlangs vrijgegeven door ontwikkelaar SHIFTUP – doen alvast het beste vermoeden, met gedetailleerde visuals en een sfeervolle spelwereld. Laat maar komen!