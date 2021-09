Elke keer als Coolblue een nieuwe voorraad PlayStation 5 consoles ontvangt of gaat ontvangen, schrijven ze een loting uit. Je kunt je dan via de mobiele applicatie aanmelden en door je in te schrijven maak je automatisch kans.

Deze week ontvangt deze retailer weer een nieuwe reeks consoles en dat maakt dat de inschrijving weer is geopend. Het is mogelijk om je nu in te schrijven en dat kan tot donderdag 23 september 10.00 uur. Als je uitgeloot wordt, dan hoor je dat diezelfde dag nog.

Je kunt je enkel inschrijven via de mobiele Coolblue app die je voor iOS in de App Store kunt vinden en voor Android op Google Play. De onderstaande drie bundels zitten dit keer in de loting:

PlayStation 5 + DualSense (Midnight Black) + F1 2021 – € 626,73

PlayStation 5 + DualSense + Ghost of Tsushima: Director’s Cut – € 641,97

PlayStation 5 Digital Edition + DualSense controller – € 467,98

Voor meer details en alle spelregels kan je hier terecht.