Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de tv-serie van The Last of Us. Begin deze maand werd het filmen van de pilot afgerond en er zullen in totaal tien afleveringen komen. Twee van deze zullen geregisseerd worden door iemand die heel erg bekend is met de franchise.

Niemand minder dan Neil Druckmann – co-president van Naughty Dog – zal de leiding krijgen over twee afleveringen. Druckmann schreef het script voor de The Last of Us-games en regisseerde ze ook. Het is dan ook niet gek dat hij twee afleveringen van de tv-serie vorm gaat geven.

Wanneer de serie te zien zal zijn bij HBO is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal dat volgend jaar zijn.