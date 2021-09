Het was de bedoeling dat Balan Wonderworld Yuji Naka weer op de kaart zou zetten. Helaas was dit niet het geval. De game werd hoofdzakelijk negatief ontvangen, ook door onze Wim. Naka heeft daarom ontslag genomen bij Square Enix.

De beslissing van de mede-bedenker van Sonic betekent niet dat hij geen games meer zal maken. Sterker nog, Naka is al bezig met een nieuwe titel. Het betreft overigens een game voor de mobiele markt.

Het gaat om een kleine titel, die hij maakt met Unity. Door zijn nieuwe project is tevens zijn liefde voor zelf programmeren weer aangewakkerd. Er is dus kans dat Naka zich alleen op de mobiele markt gaat richten.

“I’ve recently started learning how to program again, and I’m working on a simple game for smartphones with Unity. I’m making it by myself, so it’s not much, but I’m enjoying programming it. I hope you’ll be able to play with the app when it’s available.”