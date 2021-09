Met de release van de nieuwe PlayStation 5 firmware update vorige week is het mogelijk om het interne opslaggeheugen van de console uit te breiden. Dit met een extra M.2 SSD, die in de console gemonteerd kan worden. Het advies vanuit Sony is wel om een SSD met heatsink te gebruiken in verband met de warmte die ontstaat bij het gebruik.

Verschillende SSD’s worden zonder zo’n heatsink geleverd en een variant met kan best in de kosten lopen. Dit nog bovenop een al vrij prijzige SSD, maar er is een mooie oplossing vanuit het merk Be Quiet!. Zij hebben een MC1-heatsink die in de PlayStation 5 past, zo laten ze weten.

Deze heatsink past zoal op de Samsung 980 Pro en Crucial PS5 Plus, alsook op andere M.2 2280 SSD’s. De prijs is niet echt iets om wakker van te liggen, dat ligt namelijk rond de € 13,-.