Sinds kort is de nieuwste firmware voor de PlayStation 5 beschikbaar, die het onder andere mogelijk maakt om de opslag uit te breiden met een M.2 SSD en verscheidene verbeteringen toepast op de user interface. Het lijkt echter dat er onder de motorkap een aantal extra zaken zijn aangepakt.

Digital Foundry meldt namelijk dat update 21.02-04 in een aantal specifieke situaties kleine verbeteringen in de performance met zich meebrengt. De heren benoemen onder andere Devil May Cry 5: Special Edition en Control: Ultimate Edition die winsten van een aantal frames per seconde pakken.

Dat zijn uiteraard geen enorme getallen, maar zelfs een aantal frames kunnen het verschil zijn tussen zogeheten ‘stutter’ of een soepele ervaring.