Elk jaar mogen we de zogeheten Big in Japan sale één of meerdere keren verwachten in de PlayStation Store, zo ook dit jaar. Deze sale is weer terug en inmiddels van start gegaan. Zoals de benaming al doet vermoeden, richt deze sale zich primair op het aanbieden van titels die groot zijn in Japan of van origine Japans zijn.

Hieronder een greep uit het aanbod van aanbiedingen, maar weet dat er ook het nodige aan extra content tegen een scherpere prijs beschikbaar is. Voor het complete overzicht kan je zoals gewoonlijk weer in de PlayStation Store terecht en daarvoor klik je hier.

NEO: The World Ends with You – Van €59,99 voor €41,99

Street Fighter V: Champion Edition – Van €29,99 voor €19,49

Dragon Ball Z: Kakarot – Van €69,99 voor €24,49

Persona 5 Royal – Van €59,99 voor €26,99

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €35,99

Ace Combat 7: Skies Unknown – €94,99 voor €18,99

Dragon Quest Builders 2: Digital Deluxe Edition – Van €49,99 voor €32,49

My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition – Van €84,99 voor €31,44

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Van €39,99 voor €19,99

Final Fantasy XIV: Shadowbringers Collector’s Edition – Van €59,99 voor €23,99

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – Van €59,99 voor €32,99

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition – Van €39,99 voor €5,99

Fire Pro Wrestling World – Deluxe Edition – Van €89,99 voor €17,99

Metal Gear Survive – Van €39,99 voor €7,99

Earth Defense Force: Iron Rain – Van €59,99 voor €20,99

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €41,99

428: Shibuya Scramble – Van €49,99 voor €7,49

Aegis of Earth: Protonovus Assault – Van €19,99 voor €4,99

Arcade Spirits – Van €19,99 voor €9,99

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX – Van €39,99 voor €29,99

Megadimension Neptunia VIIR – Van €29,99 voor €8,99

Through the Darkest of Times – Van €14,99 voor €5,99

Zanki Zero: Last Beginning – Van €59,99 voor €11,99

Root Letter: Last Answer – Van €29,99 voor €10,49

YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. – Van €49,99 voor €14,99

LevelGBVS Additional Stage (Dydroit Belt) – Van €3,99 voor €1,99

Azure Reflections – Van €24,99 voor €12,49

Labyrinth Life – Van €49,99 voor €24,99

Lost Sphear – Van €49,99 voor €19,99

Spirit Hunter: NG – Van €49,99 voor €24,99

Code: Realize ~Wintertide Miracles~ – Van €49,99 voor €19,99

God Wars Future Past – Van €49,99 voor €12,49

Rad Rodgers – Van €19,99 voor €5,99

Romancing SaGa 2 – Van €24,99 voor €9,99

The Lost ChildThe Lost Child – Van €49,99 voor €9,99

