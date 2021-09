Sony heeft het onlangs mogelijk gemaakt om de opslag van je PlayStation 5 uit te breiden via een M.2 SSD en in deze video laten ze mooi zien hoe je het stukje hardware in je console schuift. Uiteraard zijn verschillende media outlets al uitgebreid gaan testen met deze functionaliteit en de snelste SSD’s, en de resultaten spreken voor zich.

Digital Foundry heeft echter wel een hele bijzondere test gedaan: hoe presteert de ‘slechtste’ SSD die ze konden vinden op de PlayStation 5? Nou, vooralsnog meer dan prima! In de onderstaande video vertelt Richard Leadbetter dat ze een Western Digital SN750 in de witte console hebben gepropt, een SSD die ver onder de vereiste bandbreedte van 5.500MB/s zit.

De techneuten hebben vervolgens Ratchet & Clank: Rift Apart opgestart, een game die volgens velen het meeste vereist van de SSD. Het is met name bij het opstarten van de game dat er verschillen naar voren treden. Ook met andere titels zoals Control: Ultimate Edition en Ghost of Tsushima zijn er verschillen, maar die zijn zo klein dat ze geen impact hebben op het speelplezier.

Het is alleen bij het verplaatsen van games naar de SN750 SSD dat het proces wel heel lang duurt. Desalniettemin zijn de resultaten verrassend, maar ze kunnen tevens goed nieuws zijn voor de spelers die op zoek zijn naar een opslaguitbreiding zonder dat ze hun nier op Marktplaats hoeven te zetten. We moeten echter vermelden dat we nog vroeg in de generatie zitten en dat een dergelijke aankoop geen garantie is voor toekomstige games.