Aan het eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw verschenen er een aantal games met Klonoa in de hoofdrol. In 2008 verscheen er nog een remake voor de Nintendo Wii, maar daarna werd het ijzig stil. Het lijkt er nu echter op dat Klonoa weer terug zal keren.

Bandai Namco heeft in Japan twee titels geregistreerd, namelijk: Wahoo Encore en 1&2 Encore. Dit lijkt op het eerste gezicht niets te zeggen, maar schijn bedriegt. Gamers die eerdere Klonoa-titels hebben gespeeld, weten dat ‘wahoo’ één van de ‘catchphrases’ van het personage is. Er zijn tevens twee platformgames voor consoles uitgekomen in de serie, dus dan is de link met Klonoa snel gemaakt.

Dan blijft alleen nog over wat ‘encore’ in de nieuw geregistreerde titels met dit alles te maken heeft. Dit woord wordt in Japan gebruikt voor de remasters van oudere titels. Zo heeft de uitgever/ontwikkelaar al Katamary Damacy Reroll en Mr. Driller DrillLand uitgegeven, maar deze zijn onder de naam Katamary Damacy Encore en Mr. Driller Encore te vinden in de Japanse winkels.

Het is dus mogelijk dat Wahoo Encore en 1&2 Encore remasters van Klonoa-titels zijn. Of dit daadwerkelijk zo is horen we hopelijk snel. Wellicht tijdens de Tokyo Game Show, die op 30 september van start gaat.