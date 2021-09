Ontwikkelaar Survios heeft Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey aangekondigd voor de PS4 en PS5 met PS VR support en er is goed nieuws voor fans van deze 27 jaar oude franchise. Je kan namelijk al op 5 oktober met dit nieuwe deel aan de slag!

Ga op vakantie met broeders Bub en Bob naar een bubbel paradijs waar je 100 nieuwe 3D puzzels en drie verschillende puzzel modi mag verwachten. En dat als je het wilt zelfs in virtual reality via PlayStation VR. De aankondiging komt vergezeld met een trailer, neem dus snel een kijkje om te zien of Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey bij jou in de smaak valt.