Nog niet al te lang geleden stond Gran Turismo 7 na een lange tijd van stilte weer in de schijnwerpers en sindsdien hebben we hier en daar wat meer nieuws voorbij zien komen. Zo werden een aantal dagen geleden de pre-order bonussen en diverse edities van de game onthuld. Wanneer je een pre-order plaatst voor de game, dan krijg je een aantal auto’s cadeau en deze zijn nu in volle glorie te bewonderen.

Op de onderstaande screenshots kan je alle beschikbare pre-order auto’s bekijken in 4K-resolutie. Zo krijg je vierwielers van de merken Toyota, Porsche en Mazda, en deze modellen zien er stuk voor stuk flitsend uit. Autoliefhebbers kunnen hun ogen dus uitkijken, want de screenshots zijn erg gedetailleerd. Heb je de verschillende edities van Gran Turismo 7 gemist? Dan kan je daarvoor in dit artikel terecht.

Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol Tom’s)

Porsche 917 Living Legend

Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model