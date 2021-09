Hoewel Nintendo en Platinum Games de fans continu bleven verzekeren van het feit dat Bayonetta 3 er echt nog aan zat te komen, hadden velen toch de hoop al enigszins opgegeven. Maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit! Onze favoriete sexy heks is allesbehalve vergeten. En deze keer krijgen we ook eindelijk wat gameplay te zien.

Deze nieuwe trailer werd getoond tijdens de Nintendo Direct uitzending. Naast de nodige actie zien we ook dat Bayonetta zelf weer een kleine make-over heeft gehad ten opzichte van de voorgaande twee delen. In deze trailer geeft Platinum Games ook aan dat we Bayonetta 3 in 2022 mogen verwachten voor de Nintendo Switch. Wij zijn in ieder geval benieuwd.