Nadat eerder deze week de ‘Big in Japan’ sale al live ging in de PlayStation Store, doet Sony er nog een schepje bovenop. Dit met de weekendaanbiedingen, die nu in de PlayStation Store te vinden zijn. Het gaat in totaal om 93 titels die voor een korte periode zijn afgeprijsd en zoals je aan de onderstaande lijst kunt zien, betreft het vooral indies.

Het onderstaande is overigens een greep uit het totale aanbod, daarvoor kan je hier terecht. De aanbiedingen zijn geldig tot en met 28 september.

Jurassic World Evolution – Van €49,99 voor €7,49

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir – Van €39,99 voor €7,99

Garfield Kart – Furious Racing – Van €29,99 voor €5,99

BLACKSAD: Under the Skin – Van €39,99 voor €7,99

Aragami – Van €19,99 voor €3,99

Narcos: Rise of the Cartels – Van €29,99 voor €5,99

Peaky Blinders: Mastermind – Van €24,99 voor €3,74

Hotshot Racing – Van €19,99 voor €2,99

Suicide Guy – Van €7,99 voor €1,59

Bomber Crew – Van €14,99 voor €2,24

Beholder Complete Edition – Van €14,99 voor €2,99

Manual Samuel – Van €9,99 voor €1,99

A Knight’s Quest – Van €24,99 voor €4,99

Pumped BMX + – Van €9,99 voor €1,99

Dollhouse – Deluxe Edition – Van €34,99 voor €3,49

Rogue Aces – Van €12,99 voor €1,29

SHINY – A Robotic Adventure – Van €14,99 voor €1,49

Hover – Van €24,99 voor €4,99

Kill The Bad Guy – Van €6,99 voor €1,39

Prismatic Solid – Van €10,99 voor €2,19

Steredenn: Binary Stars – Van €12,99 voor €2,59

Stealth Inc: Ultimate Edition – Van €12,99 voor €0,64

Momonga Pinball Adventures – Van €5,99 voor €1,19

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.