De sfeervolle racer art of rally verscheen vorige zomer al op de verschillende Xbox consoles en de Nintendo Switch, maar gamers op de PlayStation moesten even langer wachten. Gelukkig is die wachtperiode nu bijna voorbij, want ontwikkelaar Funselektor heeft een releasedatum vrijgegeven.

Middels een nieuwe korte trailer weten we nu immers dat de game op 6 oktober naar zowel de PS4 als de PS5 zal komen. Lees meer over de game hier en bekijk de nieuwe trailer hieronder.