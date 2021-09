De tv-serie van The Last of Us is alweer een tijdje in productie, maar er waren nog geen beelden getoond. Neil Druckmann heeft de primeur, want hij heeft nu de eerste officiële foto gedeeld.

Druckmann is co-president bij Naughty Dog en zal twee afleveringen van de The Last of Us tv-serie regisseren. Hij is erg blij met de acteurs die Joel en Ellie spelen, omdat ze heel erg op hun personages lijken. Om zijn enthousiasme te delen heeft hij een foto gemaakt, die je hieronder kan zien.