De Marvel licentie is in verschillende opzichten een goudmijn gebleken. Daar weet Sony alles van, want met de Spider-Man games hebben ze veel impact gemaakt. Nu ligt het met de Spider-Man licentie net even wat anders dan met de andere helden, maar feit is wel dat superhelden momenteel helemaal het ding zijn.

Dat zag Square Enix ook in, die Marvel’s Avengers heeft gemaakt. Die game heeft het echter minder goed gedaan dan verwacht, maar de industrie is zeker nog niet klaar met de licenties van Marvel. Een nieuw gerucht wijst daar namelijk op.

Volgens Xbox Era oprichter Nick Baker, zou Sony werken aan een Marvel game die gericht is op de multiplayer. Deze game zou exclusief voor de PlayStation 5 zijn, maar veel meer dan dat kon Baker niet delen. De speculatie wijst echter in de richting van Insomniac Games, gezien die inmiddels veel ervaring heeft dankzij de Spider-Man games.

Of dat laatste klopt is echter de vraag – als het gerucht überhaupt waar is – want Insomniac Games is druk bezig met Spider-Man 2 én Wolverine.

“I have been told that there is a […] multiplayer Marvel game allegedly in the works, that will probably be a PS5-exclusive. Between my source and I, we speculate that the studio possibly making this game is Insomniac Game. This is speculation.”