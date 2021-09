Project Spores is een film gebaseerd op The Last of Us die door fans van die franchise gemaakt wordt. In juli kregen we een eerste trailer te zien en die krijgt nu opvolging middels nieuwe beelden. Daarnaast laat men weten dat de release voor februari 2022 gepland staat.

In de trailer is nog weinig actie te zien, we zien enkel Ellie even gitaar spelen en ook Abby komt even voorbij. De trailer laat echter zien dat het met de productiewaarde wel goed lijkt te zitten en dat maakt ons erg nieuwsgierig naar het eindresultaat.