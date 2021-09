Kojima staat bekend om veel beeldspraak in zijn games, dus dan mag je ook de nodige easter eggs verwachten. Zo ook in de Director’s Cut van Death Stranding is gebleken, want Suzi Hunter deelt een behoorlijk creepy plaatje uit de recente PlayStation 5 game.

Zoals Suzi in haar bericht al aangeeft, heeft ze dit nog niet eerder gezien. We zien Sam alleen in een saferoom zitten, maar hij lijkt toch niet echt alleen te zijn. De schim in de douche zou volgens Suzi een verwijzing zijn naar Lisa, de geest uit de bekende Silent Hills demo P.T.. Toeval, of juist een bewuste verwijzing? Wij denken het laatste, vooral gezien Norman Reedus, die de rol van Sam speelt, ook in Silent Hills zou spelen.