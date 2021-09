Veel gamers – waaronder ondergetekende – hebben onlangs Horizon: Zero Dawn weer eens opgestart toen Guerrilla Games onthulde dat de game nu in 60 frames per seconde te spelen is op de PlayStation 5. Die update veroorzaakte echter een aantal kinkjes in de kabel en daarom heeft de Nederlandse studio stilletjes update 1.54 uitgerold.

De patch moet onder andere een aantal crashes oplossen wanneer je de game op de PlayStation 5 speelt. Tevens is de FOV slider in de Photo Mode aangepast en moeten een aantal kleine audioproblemen niet meer voorkomen. De patch notes staan uiteraard hieronder: