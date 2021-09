De creatieve stal van Dreams weet van geen ophouden. Het gebeurt geregeld wel eens dat je een echt pareltje vindt in de lange rij van content die de game je aanbiedt en één van die pareltjes is Pressure. Pressure werd gemaakt door gebruiker Greatscott2204 en kwam initieel in november van 2020 uit. Ontwikkelaar Media Molecule ontdekte deze game echter recent en plaatste een tweet om zo even de schijnwerpers op dit project te richten.

De game is een first-person horrortitel waarin jij in een faciliteit onder water terecht komt en waar je wordt opgejaagd door moordlustige machines. Pressure heeft alleszins overduidelijk de mosterd gehaald bij BioShock, dus als jij niet kan wachten op het vierde deel in deze franchise, dan kan dit zeker en vast tellen als tussendoortje.

Bekijk wat gameplaybeelden hieronder.