Guerrilla Games waagde zich in het verleden al op het multiplayertoneel met de Killzone games. Horizon is en blijft voorlopig echter een singleplayergame pur sang. Dat wil echter niet zeggen dat de ontwikkelaar niet meer in multiplayergebied wil vertoeven.

Meer zelfs: een recente vacature toont duidelijk dat Guerrilla mensen zoekt om te helpen sleutelen aan een multiplayerproject. Wat dit project precies inhoudt – een nieuwe IP? Horizon multiplayer? – weten we uiteraard niet. Speculeer er gerust op los!

“Leveraging your background and experience in systems design, you will ideate, create and share innovative features to build, engage, and nurture player interactions and relationships.”