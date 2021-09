PlayStation Studios is weer een klein stukje gegroeid. Het onlangs door Sony overgenomen Firesprite heeft namelijk Fabrik Games overgenomen. Zodoende is Firesprite nu ongeveer 265 man sterk. De mensen bij Fabrik Games waren al eerder betrokken bij de studio uit Liverpool, maar ze splitsten af om zelf aan voornamelijk mobiele games te werken.

De samenwerking is echter nooit echt gestopt, en Fabrik Games hielp Firesprite onder andere met de ontwikkeling van The Persistence. Met de overname van Fabrik Games keert een groot deel van de medewerkers weer terug op het oude nest. De chef van Firesprite – Graeme Ankers – is in zijn nopjes over de overname en zegt dat de twee studio’s met vol vertrouwen aan de volgende stap bij PlayStation Studios gaan beginnen.

‘I’m delighted to announce that we will be bringing Fabrik Games and Firesprite together as part of our exciting next step with PlayStation Studios. They are a team of passionate and committed developers, led by industry veterans who have worked on many AAA franchises. We’re looking forward to bolstering our creative talent as we continue on our journey to offer truly unique experiences for PlayStation fans.’