Christopher Judge is de stemacteur die Kratos heeft ingesproken voor de game die in 2018 uitkwam en hij is natuurlijk ook weer van de partij voor het vervolg. God of War: Ragnarök stond een lange tijd gepland voor een release dit jaar, maar is inmiddels naar 2022 opgeschoven en nu weten we wat de reden daarvoor is.

Op Twitter laat Judge weten dat de game zijn aanvankelijke release in 2021 gemist heeft vanwege een operatie. De stemacteur heeft zijn beide heupen moeten laten vervangen en dat ging gepaard met de nodige rehabilitatie. Omwille van die reden heeft Sony Santa Monica de game verder vooruit geschoven en daar is Judge hen erg dankbaar voor.

Het volgende schreef hij op Twitter:

“100 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab. No threats, no “Who do you think you are?” Nothing but love and support. And @SonySantaMonica has never said a word about the delay, and what caused it.

Studios are assholes, but this company from top to bottom, should give us hope. What they did for the crew is way more that I can’t talk about, but I’ve said to all involved, it’s is the classiest thing that I’ve EVER heard about in this business.

Everyone involved in the GofW franchise puts their hearts and souls in every frame you see. I want thank everyone that’s has allowed me to play and laugh, and love, and cry, without judgement, but with unconditional support and love, in this thing of ALL OF OURS.”