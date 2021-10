Er gaan al even geruchten dat Twisted Metal zal terugkeren en gezien er ook een tv-show in productie is, is dat geen gek gerucht. De vraag was vooral welke studio de nieuwe Twisted Metal zou gaan maken en een nieuw gerucht wijst nu in de richting van Lucid Games.

Deze ontwikkelaar kennen we natuurlijk van Destruction AllStars, dat begin dit jaar uitkwam voor de PlayStation 5. Volgens bronnen van VGC is deze Engelse ontwikkelaar inmiddels aan de ontwikkeling van de game begonnen. Het betreft hier een revive van de franchise en de basis is een free-to-play model.

Verder zou het de bedoeling zijn dat de game gelijktijdig met de tv-show verschijnt, ergens in 2023.