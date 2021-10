Net zoals de voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een grootse awardshow voor de gamesindustrie georganiseerd worden. Dit onder begeleiding van Geoff Keighley, die Twitter aangegrepen heeft om de editie van dit jaar officieel aan te kondigen.

Noteer de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 december alvast in de agenda, want dan zal de show plaatsvinden. De locatie is wederom het Microsoft Theater in Los Angeles en hoewel de tijd nog niet bekend is, is het aannemelijk dat het in Europa dan nacht is.

Naast het uitreiken van awards zullen er naar goede gewoonte weer veel games aangekondigd worden, alsook trailers getoond worden van aankomende titels. Tegen die tijd mag je natuurlijk live coverage hier op PlaySense verwachten.