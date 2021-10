Met enige regelmaat stellen uitgevers bepaalde games beschikbaar voor een trial. Daarmee kunnen spelers de games in kwestie voor een beperkte tijd spelen om te kijken of het wat voor hen is. Gezien demo’s een beetje aan het uitsterven zijn, is dit de nieuwe manier en dergelijke trials geven veelal een veel beter beeld van de game in kwestie.

Als een game nadien aangeschaft wordt – vaak tegen korting – is het mogelijk om verder te gaan op het punt waar de speler is gebleven. We hebben Activision, EA, Ubisoft, Square Enix en nog veel meer uitgevers dit zien doen en nu doet ook Sony mee. Dit met twee titels: Death Stranding: Director’s Cut en Sackboy: A Big Adventure.

Sony is namelijk mails aan het uitsturen die de zogeheten ‘Game Trials’ feature introduceert voor PlayStation 5 eigenaren. Via dit programma kunnen gamers op de PlayStation 5 de bovengenoemde titels downloaden. Bij beide games staat op de gamepagina in de PlayStation Store de ‘Trial’ optie, zodat de games uitgeprobeerd kunnen worden.

Death Stranding: Director’s Cut kan 6 uur gespeeld worden en Sackboy: A Big Adventure kan 5 uur gespeeld worden. De timer gaat wel al lopen zodra je de download aanzet, dus zorg dat je nadien gelijk gaat spelen om alles uit je gratis speeltijd te halen. De trials voor de genoemde games zijn tot 28 oktober beschikbaar.

Op het moment van schrijven zien we deze functie nog niet beschikbaar in de Europese PlayStation Store, maar naar verwachting verschijnt de optie snel. Bij nieuws laten we het weten.