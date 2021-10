Morgen kunnen fans van de Far Cry-serie weer aan de slag met een nieuw deel. Koop je de game voor de PlayStation 5, dan is er de mogelijkheid om het spel er nog mooier uit te laten zien.

Om van de mooiere versie van Far Cry 6 te kunnen genieten, moet je wel het ‘4K texture pack’ downloaden. Zoals de naam al doet vermoeden, zorgt dit er voor dat alle textures in 4K worden getoond en dat resulteert in een uitermate scherpe wereld. Let wel: je bent niet verplicht om hier gebruik van te maken.

Dat klinkt allemaal goed, maar je moet wel wat ruimte op je SSD reserveren. Het pakket vraagt namelijk om 30GB. Dat is bijna net zo groot als het spel zelf: dat 39GB groot is.