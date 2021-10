Een anonieme hacker claimt toegang te hebben gehad tot het volledige Twitch platform, inclusief de broncode en de informatie over betalingen aan streamers. Er is een dump van de buitgemaakte informatie online gedeeld, waardoor accounts mogelijk gecompromitteerd zijn. VGC meldt dat de informatie inderdaad publiekelijk beschikbaar is via 4Chan, waardoor er dus veel details op straat liggen.

Volgens hun bron is Twitch op de hoogte van de diefstal van data, wat afgelopen maandag gebeurd zou zijn. Het advies is dan ook om je wachtwoord te wijzigen als je een account op het platform hebt. Zeker als je bepaalde gegevens vaker gebruikt online, dan kan dat eventueel risico lopen. Het bijkomende advies is om een twee-staps authentificatie in te stellen op je account, mocht je dat nog niet gedaan hebben.

Tot slot heeft de hacker aangegeven dat dit het begin is van het lek, dus er zal mogelijk nog meer informatie online verschijnen. Twitch heeft nog niet officieel gereageerd op deze gebeurtenis en bij belangrijk nieuws zullen we een update hier op PlaySense brengen. Het advies voor nu is vooral om bij gebruik van het platform, je inloggegevens aan te passen.

Update: Twitch heeft bevestigd dat er inderdaad ongeoorloofd toegang tot hun systemen is geweest.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021