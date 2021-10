Mocht je nog een klein beetje hoop hebben dat Rockstar de PlayStation exclusive Agent alsnog gaat uitbrengen, dan hebben we slecht nieuws voor je. De game is niet meer aan de ontwikkelaar ‘verbonden’.

Agent zou oorspronkelijk uitkomen voor de PlayStation 3, maar dit werd nooit werkelijkheid. De hoop op de PlayStation exclusive werd altijd levend gehouden doordat het spel op de website van Rockstar bleef staan en ook omdat het handelsmerk meer dan eens vernieuwd is.

Dat eerste is nu niet langer het geval, want Agent is van de website verwijderd. Rockstar heeft dus eindelijk ‘afstand’ gedaan van Agent en daarmee lijkt alle hoop op een eventuele release verloren te zijn.