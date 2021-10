De naam Randy Pitchford zal voor weinigen onbekend in de oren klinken. De nogal overenthousiaste Amerikaan is al jaren de president van Gearbox Software, die we natuurlijk kennen van de Borderlands franchise. Hij heeft echter een stapje terug gedaan, zo laat hij op Twitter weten.

Hij is afgetreden als president van de ontwikkelaar, omdat hij zich meer gaat richten op films en televisie via het recent gevormde Gearbox Studios. Hier zal hij nu als president optreden, daar waar Steve Jones zijn rol vervult bij Gearbox Software.

Hoewel dit een grote stap lijkt, valt het in principe wel mee, omdat Randy Pitchford naast zijn rol als president ook actief blijft als CEO van het overkoepelende bedrijf Gearbox Entertainment.

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 6, 2021