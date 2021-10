We hebben in het verleden al vaker zeer gelimiteerde edities van de PS5 voorbij zien komen. Voordat de releasedatum bevestigd was verscheen er immers de 24K-gouden PS5, die door Truly Exquisite verkocht werd. Niet veel later verscheen er een nieuw model van concurrent Caviar en dit luxueuze bedrijf brengt nu opnieuw een uniek design op de markt. We waarschuwen je alvast dat deze editie je ontzettend veel geld gaat kosten.

De onderstaande PS5 gaat over de toonbank voor een bedrag van $352.770,- dat omgerekend zo’n €305.000 euro bedraagt. Als je dus niet op zoek bent naar een huis, maar wel altijd al een unieke PS5 zou willen hebben, dan is dit wellicht iets voor jou. Deze editie zal in een uiterst beperkte oplage verschijnen, want er zijn maar vijf exemplaren beschikbaar.

De platen bestaan uit 18K massief goud en ook de controller is voorzien van een uniek design met een gouden finesse. Hieronder kan je het model in volle glorie bewonderen.